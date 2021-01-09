Легковой автомобиль врезался в дорожную технику на 108-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 108-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий
На внутренней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) легковой автомобиль наехал на стоявшую дорожную технику. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 9 января.
Уточняется, что авария произошла перед съездом на шоссе Энтузиастов.
— По предварительной информации, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.
В дептрансе добавили, что движение транспорта в районе ДТП затруднено.
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