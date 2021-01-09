Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Легковой автомобиль врезался в дорожную технику на 108-м километре МКАД
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Легковой автомобиль врезался в дорожную технику на 108-м километре МКАД

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 108-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

На внутренней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) легковой автомобиль наехал на стоявшую дорожную технику. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 9 января.

Уточняется, что авария произошла перед съездом на шоссе Энтузиастов.

— По предварительной информации, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что движение транспорта в районе ДТП затруднено.

Читайте также: ДТП с участием трех автомобилей произошло на Дмитровском шоссе в Подмосковье

аварииДТПМКАД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте