ДТП с участием трех автомобилей произошло на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На Дмитровском шоссе в Московской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

— Сегодня вечером на 33-м километре Дмитровского шоссе в сторону Москвы произошло попутное столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам представителя пресс-службы, пострадавшие в аварии машины убрали с места происшествия, но движение еще затруднено.

Читайте также: Водитель автомобиля сбил четырех человек на пешеходном переходе в Измайлове