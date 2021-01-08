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ДТП с участием трех автомобилей произошло на Дмитровском шоссе в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей «Москва»

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На Дмитровском шоссе в Московской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

— Сегодня вечером на 33-м километре Дмитровского шоссе в сторону Москвы произошло попутное столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам представителя пресс-службы, пострадавшие в аварии машины убрали с места происшествия, но движение еще затруднено.

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