Водитель автомобиля сбил четырех человек на пешеходном переходе в Измайлове
В столичном районе Измайлово водитель автомобиля сбил четырех человек, среди которых были двое детей. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе управления МВД по городу.
Водитель Mitsubishi Pajero черного цвета сбил на пешеходном переходе двух взрослых, а также двух детей в возрасте двух и четырех лет.
— В 14:40 в Измайлове автомобиль незначительно задел мужчину и скрылся. Гражданин вызвал медиков, однако те не обнаружили травм и определили, что помощь пострадавшему не нужна, — говорится в сообщении.
Водитель скрылся с места ДТП.
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