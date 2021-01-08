Водитель автомобиля сбил четырех человек на пешеходном переходе в Измайлове

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

В столичном районе Измайлово водитель автомобиля сбил четырех человек, среди которых были двое детей. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе управления МВД по городу.

Водитель Mitsubishi Pajero черного цвета сбил на пешеходном переходе двух взрослых, а также двух детей в возрасте двух и четырех лет.

— В 14:40 в Измайлове автомобиль незначительно задел мужчину и скрылся. Гражданин вызвал медиков, однако те не обнаружили травм и определили, что помощь пострадавшему не нужна, — говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места ДТП.

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