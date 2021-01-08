Автомобиль протаранил 11 припаркованных машин на юго-западе Москвы
Россия, Москва, Соловьиный проезд, 1Карта всех событий
На юго-западе Москвы водитель автомобиля протаранил 11 припаркованных машин на автостоянке около многоэтажного дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 8 января.
Инцидент произошел около здания по адресу Соловьиный проезд, дом № 1.
— По предварительной информации, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.
В дептрансе сообщили, что детали случившегося уточняются.
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