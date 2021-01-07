Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 65-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 65-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий
На внутренней стороне 65-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 7 января.
Уточняется, что авария случилась около Мякининского проезда.
— В результате ДТП одна машина перевернулась, — говорится в сообщении.
По данным Дептранса, движение транспорта в районе аварии затруднено. Детали случившегося выясняются.
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