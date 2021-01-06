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Автомобиль наехал на пешехода на Ленинградском шоссе
Фото: depositphotos.com

Автомобиль наехал на пешехода на Ленинградском шоссе

Кирилл Николаев

Происшествия
Москва, Ленинградское шоссе,13Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода в столице. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе в районе дома 13. Автомобиль наехал на пешехода, который перебегал дорогу. Авария произошло в крайнем левом ряду в направлении центра.

Из-за ДТП движение в сторону области затруднено на 1,5 километра, а в центр — на 0,5 километра.

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