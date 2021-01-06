Пожар ликвидировали в одноэтажном здании на востоке Москвы

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Россия, Москва, Рассветная аллея, 5А Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном здании на востоке столицы. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Отмечается, что пожар локализовали на площади 120 квадратных метров. Позднее огонь удалось ликвидировать. В результате пожара погибли два человека, сообщает РИА Новости.

Напомним, возгорание произошло в районе Вешняки по адресу Рассветная аллея, дом 5а. По данным СМИ, по указанному адресу находится автосервис.

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