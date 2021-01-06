Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар ликвидировали в одноэтажном здании на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пожар ликвидировали в одноэтажном здании на востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Рассветная аллея, 5А Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном здании на востоке столицы. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Отмечается, что пожар локализовали на площади 120 квадратных метров. Позднее огонь удалось ликвидировать. В результате пожара погибли два человека, сообщает РИА Новости.

Напомним, возгорание произошло в районе Вешняки по адресу Рассветная аллея, дом 5а. По данным СМИ, по указанному адресу находится автосервис.

Читайте также: Пять человек спасли при пожаре в многоэтажном доме на востоке столицы

МЧСМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте