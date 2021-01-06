Нежилое одноэтажное здание загорелось на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно-спасательного центра Москвы

Россия, Москва, Рассветная аллея, 5А Карта всех событий

Нежилое одноэтажное здание загорелось на востоке столицы в среду, 6 января. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в районе Вешняки по адресу Рассветная аллея, дом 5а. По данным СМИ, по указанному адресу находится автосервис. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Пожарные приступили к ликвидации огня. Информации о пострадавших нет.

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