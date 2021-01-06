Пять человек спасли при пожаре в многоэтажном доме на востоке столицы
Россия, Москва, 15-я Парковая улица, 38 Карта всех событий
Пожар произошел на 19-м этаже жилого дома на востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
— В 9.42 поступило сообщение о возгорании по адресу: 15-я Парковая улица, 38, — сообщили в ведомстве.
На место выехало пожарно-спасательное подразделение. В 10:14 возгорание было локализовано.
— Спасены 5 человек. Площадь пожара и обстоятельства уточняются, — добавили в пресс-службе.
Позднее стало известно, что пожар удалось ликвидировать.
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