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Пять человек спасли при пожаре в многоэтажном доме на востоке столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пять человек спасли при пожаре в многоэтажном доме на востоке столицы

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, 15-я Парковая улица, 38 Карта всех событий

Пожар произошел на 19-м этаже жилого дома на востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

— В 9.42 поступило сообщение о возгорании по адресу: 15-я Парковая улица, 38, — сообщили в ведомстве.

На место выехало пожарно-спасательное подразделение. В 10:14 возгорание было локализовано.

— Спасены 5 человек. Площадь пожара и обстоятельства уточняются, — добавили в пресс-службе.

Позднее стало известно, что пожар удалось ликвидировать.

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