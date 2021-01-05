МЧС проверяет сообщение о возгорании в квартире на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, 97к3 Карта всех событий
В МЧС поступила информация о возможном возгорании в столичном районе Кузьминки.
Возгорание произошло по адресу улица Юных Ленинцев, дом 97, корпус 3. Об этом сообщили дежурному части МЧС в 13:56 по московскому времени.
Открытого горения и дыма не наблюдается, в подъезде дома стоит запах сгоревшей пищи.
Детали произошедшего уточняются.
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