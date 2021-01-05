Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Елена Горбачева

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При пожаре в квартире жилого дома в Марьине погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании в доме на Поречной улице поступила в 7:16 по московскому времени. Во время ликвидации пожара в горящей квартире был обнаружен погибший человек.

— По прибытию пожарно-спасательных подразделений обнаружено возгорание личных вещей и мебели на площади пять кв. м в одной из квартир на восьмом этаже 17-этажного жилого здания, — пояснили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что самостоятельно подъезд, где произошло возгорание, покинули 15 человек. Пожар был ликвидирован в 7:48 по московскому времени, передает агентство городских новостей «Москва».

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