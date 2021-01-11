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Госавтоинспекция Москвы рассказала о пострадавших в авариях на новогодних выходных
Фото: twitter.com / Госавтоинспекция Москвы

Госавтоинспекция Москвы рассказала о пострадавших в авариях на новогодних выходных

Виктория Родимкина

Город

В столице в период с 1 по 10 января в авариях на дорогах погибли семь человек, еще 114 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба московской Госавтоинспекции в Twitter-аккаунте в понедельник, 11 января.

Отмечается, что всего за новогодние праздники на московских дорогах произошло 96 аварий. Среди происшествий — 38 столкновений автомобилей, 32 наезда на пешеходов, девять из которых произошли на пешеходных переходах.

Также в числе ДТП — шесть наездов на стоящий транспорт и 16 наездов на препятствие.

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