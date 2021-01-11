Госавтоинспекция Москвы рассказала о пострадавших в авариях на новогодних выходных

Фото: twitter.com / Госавтоинспекция Москвы

В столице в период с 1 по 10 января в авариях на дорогах погибли семь человек, еще 114 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба московской Госавтоинспекции в Twitter-аккаунте в понедельник, 11 января.

Отмечается, что всего за новогодние праздники на московских дорогах произошло 96 аварий. Среди происшествий — 38 столкновений автомобилей, 32 наезда на пешеходов, девять из которых произошли на пешеходных переходах.

Также в числе ДТП — шесть наездов на стоящий транспорт и 16 наездов на препятствие.

В период новогодних праздников с 1 по 10 января 2020 года на территории города Москвы зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых 114 человек получили ранения различной степени тяжести и 7 человек погибли. pic.twitter.com/ArKXnabN7X — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 11, 2021

Читайте также: Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с КамАЗом под Москвой