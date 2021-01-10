Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с «Камазом» под Москвой
Четыре человека пострадали при аварии, которая произошла на дороге местного значения под Люберцами в Московской области. Маршрутная «Газель» врезалась на встречной полосе в «Камаз».
ДТП случилось возле деревни Машково. Водитель маршрутки «Газель Некст» выехал на встречную полосу, зацепил «Камаз», после чего на большой скорости врезался в отбойник.
В маршрутке было шесть человек, четверо пострадали. Их доставили в Люберецкую областную больницу.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.
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