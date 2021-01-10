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Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с «Камазом» под Москвой
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с «Камазом» под Москвой

Юлия Курганова

Происшествия

Четыре человека пострадали при аварии, которая произошла на дороге местного значения под Люберцами в Московской области. Маршрутная «Газель» врезалась на встречной полосе в «Камаз».

ДТП случилось возле деревни Машково. Водитель маршрутки «Газель Некст» выехал на встречную полосу, зацепил «Камаз», после чего на большой скорости врезался в отбойник.

В маршрутке было шесть человек, четверо пострадали. Их доставили в Люберецкую областную больницу.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

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ЛюберцыДТПпострадавшие
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