Три автомобиля столкнулись на востоке Москвы

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Россия, Москва, Окружной проезд, 24 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на востоке столицы. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел по адресу Окружной проезд, дом 24. На месте ДТП работают городские службы.

Из-за аварии перекрыты две полосы в сторону шоссе Энтузиастов. Информации о пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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