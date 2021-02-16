Таксист наехал на пешехода на юго-востоке Москвы
Водитель такси совершил наезд на пешехода на юго-востоке Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщает департамент транспорта столицы.
Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 15 на 5-й Кожуховской улице. Пострадавший пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение.
В дептрансе призвали москвичей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и тормозить заранее перед пешеходными переходами из-за гололеда.
Ранее сообщалось о столичном автомобилисте, который наехал на ребенка на пешеходном переходе. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
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