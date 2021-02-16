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Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал выпавшего из окна подростка
Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал выпавшего из окна подростка

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) доставил в больницу пострадавшего подростка. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Санитарный вертолет вылетел по вызову на улицу Братиславскую, где с 13-го этажа жилого дома выпал подросток 14 лет. Ребенка эвакуировали в больницу. Во время полета врачи следили за состоянием пациента.

Ранее сообщалось, что девушка выпала из окна квартиры на четырнадцатом этаже на юго-востоке Москвы и осталась жива. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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