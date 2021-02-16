Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал выпавшего из окна подростка

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) доставил в больницу пострадавшего подростка. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Санитарный вертолет вылетел по вызову на улицу Братиславскую, где с 13-го этажа жилого дома выпал подросток 14 лет. Ребенка эвакуировали в больницу. Во время полета врачи следили за состоянием пациента.

Ранее сообщалось, что девушка выпала из окна квартиры на четырнадцатом этаже на юго-востоке Москвы и осталась жива. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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