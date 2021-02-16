Несовершеннолетняя девушка выпала из окна общежития МГУ

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Россия, Москва, улица Шверника, 19к2 Карта всех событий

В столице из окна общежития МГУ имени Ломоносова выпала несовершеннолетняя девушка. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что в полицию об этом сообщил охранник общежития.

По его словам, инцидент случился 14 февраля. Он увидел девушку около окна и поспешил на помощь. Под окнами здания мужчина обнаружил лежащую в сугробе девушку.

Пострадавшую госпитализировали.

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