Девушка выжила после падения с 16-го этажа на востоке Москвы

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На востоке столицы девушка выпала из окна 16-го этажа дома, но осталась жива, приземлившись на заснеженный козырек подъезда. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Новокосинская, дом 20/1.

Девушка получила многочисленные травмы, за ее жизнь борются врачи.

Правоохранители уточняют все обстоятельства происшествия, сообщает ТАСС.

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