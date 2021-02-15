СМИ узнали, что у погибшей с отцом девочки в Москве день назад погибла мать

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

На юго-западе столицы жители обнаружили тела 29-летнего мужчины и 5-летней девочки, которые лежали на козырьке многоэтажного дома на проспекте Вернадского. Отец и дочь выпали из окна 17-го этажа и скончались на месте происшествия.

Стало известно, что у погибшего мужчины в воскресенье, 14 февраля, умерла супруга в аварии, которая произошла на Киевском шоссе.

Яков Д. находился за рулем автомобиля и попал в ДТП вместе с женой. 38-летняя женщина получила серьезные травмы и скончалась. На следующий день у него дома был отец, но он не застал сына, позднее погибших нашли под окнами.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины гибели мужчины с дочкой, передает РЕН ТВ.

Напомним, что в ночь на 14 февраля смертельное ДТП случилось в районе деревни Картмазово на 23-м километре Киевского шоссе. Предположительно, именно в этой аварии погибла жена мужчины.

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