Автомобилист наехал на пешехода на востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Первомайская улица, 80 Карта всех событий

На востоке столицы автомобилист наехал на пешехода. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

ДТП произошло на Первомайской улице у дома 80. Уточняется, что пешеход переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у него ушибы и доставили в больницу, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что водитель такси, не справившись с управлением, наехал на пешехода на Мичуринском проспекте.

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