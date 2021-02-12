Таксист сбил пешехода на Мичуринском проспекте в Москве

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Мичуринский проспект, 74 Карта всех событий

В Москве водитель такси, не справившись с управлением, наехал на пешехода. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на Мичуринском проспекте в районе дома 74. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Позже в пресс-службе уточнили, что пострадавший пешеход был доставлен в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.

Движение в районе аварии затруднено на один километр, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

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