Автомобиль сбил пешехода на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Академика Анохина, 6к6 Карта всех событий

Легковой автомобиль сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на западе столицы, движение транспорта в районе ДТП не затруднено.

— На улице Академика Анохина, дом 6, корпус 6 на нерегулируемом пешеходном переходе произошел наезд на пешехода. Подробности уточняются, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Также сообщается, что автомобили движутся по дороге в районе аварии без затруднений.

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