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Автомобиль сбил пешехода на западе Москвы
Фото: Moscow-Live

Автомобиль сбил пешехода на западе Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 6к6 Карта всех событий

Легковой автомобиль сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на западе столицы, движение транспорта в районе ДТП не затруднено.

— На улице Академика Анохина, дом 6, корпус 6 на нерегулируемом пешеходном переходе произошел наезд на пешехода. Подробности уточняются, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Также сообщается, что автомобили движутся по дороге в районе аварии без затруднений.

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