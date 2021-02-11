Автомобиль сбил пешехода на Сосновой аллее в Зеленограде
Водитель автомобиля сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на Сосновой аллее напротив дома № 9. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лба.
На данный момент движение запущено по встречному направлению.
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