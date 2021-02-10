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Двое мужчин пострадали в ДТП в центре Москвы
Фото: скриншот видео на YouTube-канале «Скорая помощь»

Двое мужчин пострадали в ДТП в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Советской Армии Карта всех событий

Двое мужчин пострадали в ДТП в центре Москвы и были госпитализированы. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 10 февраля, на Советской улице. В ДТП пострадали мужчины 33 и 44 лет. Один из них был госпитализирован с закрытой травмой живота. У второго диагностировали перелом шейки бедра, закрытую травму живота и закрытую черепно-мозговую травму. Он также был госпитализирован в больницу.

Причины аварии не уточняются. В ведомстве отметили, что полиция продолжает оформлять ДТП.

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