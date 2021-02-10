Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Советской Армии, 7 Карта всех событий

Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на севере столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 10 февраля.

Уточняется, что ДТП произошло около дома № 7 по улице Советской Армии.

— Водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на тротуаре. По предварительной информации, пострадали два человека, — говорится в сообщении.

В пресс-службе дептранса добавили, что детали случившегося выясняются.

Читайте также: СМИ: Два человека пострадали в аварии на севере Москвы