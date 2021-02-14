Человек погиб в аварии на Киевском шоссе

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр Карта всех событий

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Киевском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказали в столичных экстренных службах.

Авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Картмазово. Столкнулись грузовик и автомобиль-минивэн. Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

Из-за аварии перекрыты две полосы движения в сторону центра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

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