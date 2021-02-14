Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Человек погиб в аварии на Киевском шоссе
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Человек погиб в аварии на Киевском шоссе

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр Карта всех событий

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Киевском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказали в столичных экстренных службах.

Авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Картмазово. Столкнулись грузовик и автомобиль-минивэн. Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

Из-за аварии перекрыты две полосы движения в сторону центра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Читайте также: Пешеход пострадал в ДТП на юге Москвы

Киевское шоссеМоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте