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Пешеход пострадал в ДТП на юге Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Пешеход пострадал в ДТП на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Чертановская улица, 11к1 Карта всех событий

Пешеход получил травмы в результате наезда автомобиля на юге Москвы. Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

ДТП произошло в районе дома 11, корпус 1 по Чертановской улице. Автомобиль такси сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали, степень тяжести его состояния не уточняется.

Движение транспорта на месте происшествия осуществляется без затруднений, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

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