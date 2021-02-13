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СМИ: ДТП с участием 20 автомобилей произошло на трассе под Симферополем
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

СМИ: ДТП с участием 20 автомобилей произошло на трассе под Симферополем

Юлия Ямпольская

Происшествия

Жители полуострова Крым сообщили о крупной аварии на Московской трассе недалеко от Симферополя. Как отметил очевидец, инцидент с участием 20 машин произошел перед разворотом на Гвардейское.

В Сети опубликовали кадры произошедшего. На них видно, что участниками аварии стали по меньшей мере три автомобиля, которые занесло и развернуло на дороге.

Далее стоит еще множество машин. Часть авто съехали на обочину, занесенную снегом. Судя по всему, участниками аварии стали не только легковые автомобили, но и грузовик, передает РЕН ТВ.

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