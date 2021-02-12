Два автомобиля столкнулись на Русаковской улице в Москве

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Россия, Москва, Русаковская улица, 18/20 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла по адресу Русаковская улица, дом 18/20.

Из-за ДТП заняты две полосы. Движение в сторону области затруднено на один километр. Информация о пострадавших пока не поступала.

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