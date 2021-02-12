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Водитель автомобиля, рухнувшего на поезд в Подмосковье, не пострадал
Фото: АГН Москва

Водитель автомобиля, рухнувшего на поезд в Подмосковье, не пострадал

Анастасия Волоснова

Происшествия

Водитель автомобиля, рухнувшего с эстакады на поезд в Подмосковье, не пострадал. Об этом рассказал очевидец аварии.

ДТП произошло днем в пятницу, 12 февраля. На остановке «Фроловское» машина сорвалась с дороги на пассажирскую платформу под мостом, упав на крышу электрички. Оказалось, что в результате аварии никто не пострадал.

— Рухнула с моста, потом на электричку, потом в столб, а потом слетела с платформы. Там жена моего знакомого была, на ней ни царапинки, — рассказал очевидец о женщине, которая была за рулем автомобиля.

Уточняется, что в результате инцидента повредилась контактная сеть, в связи с чем движение поездов было приостановлено, сообщает 5-tv.ru.

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