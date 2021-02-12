Движение на Мичуринском проспекте восстановили после ДТП
На Мичуринском проспекте в Москве восстановили движение после ДТП. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Авария произошла в районе дома 74 по Мичуринскому проспекту в первой полосе движения. Водитель такси не справился с управлением и произвел наезд на пешехода. Отмечается, что человек переходил дорогу в положенном месте на разрешенный сигнал светофора.
Из-за инцидента движение на участке было осложнено на один километр. В настоящее время проезд по дороге освобожден, сообщили в ведомстве.
По данным СМИ, таксист не справился с управлением, так как не учел погодные условия и скоростной режим. Врачи госпитализировали пешехода и предварительно диагностировали у него сотрясение головного мозга.
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