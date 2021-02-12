Автомобиль упал с эстакады на железнодорожные пути в Подмосковье

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Автомобиль упал с эстакады на пути железнодорожной станции в городском округе Клин. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в 11:15 в районе остановочного пункта Фроловское. Водитель легковушки, не справившись с управлением, сбил ограждение и упал с эстакады на железнодорожные пути. Информации о пострадавших не поступало.

Повреждены контактные электросети, движение поездов на данный момент временно приостановлено. Специалисты начали проверку, ее проведение поручено Северному транспортному прокурору Александру Абрамову, который выехал на место происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП в районе остановочного пункта Фроловское ожидаются задержки пригородных поездов на участке Москва — Тверь.

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