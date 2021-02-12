ДТП с участием автотехники произошло на трассе в Подмосковье
ДТП с участием пяти единиц автотехники произошло на трассе в Подмосковье. Об этом в пятницу, 12 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на 61-м километре федеральной трассы М2 «Крым» в 10:40. По предварительным данным, пострадавших нет.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД.
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