Задержки пригородных поездов ожидаются на участке Москва — Тверь из-за ДТП
Из-за ДТП в районе остановочного пункта Фроловское ожидаются задержки пригородных поездов на участке Москва — Тверь. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что поезда могут опаздывать в обоих направлениях.
Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах. Добавляется, что специалисты делают все необходимое для возобновления движения.
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