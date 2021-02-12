Задержки пригородных поездов ожидаются на участке Москва — Тверь из-за ДТП

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Из-за ДТП в районе остановочного пункта Фроловское ожидаются задержки пригородных поездов на участке Москва — Тверь. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что поезда могут опаздывать в обоих направлениях.

Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах. Добавляется, что специалисты делают все необходимое для возобновления движения.

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