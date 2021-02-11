Движение по Краснодонской улице в сторону области восстановлено

Фото: Pelagiya Zamyatina

Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий

Движение по Краснодонской улице в сторону области было восстановлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о ДТП на пересечении улиц Краснодонской и Ставропольской. По предварительной информации, на дороге столкнулись два автомобиля, из-за чего пострадал один человек. Из-за аварии были перекрыты левые полосы в двух направлениях.

В настоящее время последствия ДТП устраняются, проезд по Краснодонской улице в сторону области полностью восстановили.

Читайте также: Движение на Киевском шоссе восстановили после ДТП