Движение по Краснодонской улице в сторону области восстановлено
Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий
Движение по Краснодонской улице в сторону области было восстановлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о ДТП на пересечении улиц Краснодонской и Ставропольской. По предварительной информации, на дороге столкнулись два автомобиля, из-за чего пострадал один человек. Из-за аварии были перекрыты левые полосы в двух направлениях.
В настоящее время последствия ДТП устраняются, проезд по Краснодонской улице в сторону области полностью восстановили.
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