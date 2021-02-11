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Движение на Киевском шоссе восстановили после ДТП
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Движение на Киевском шоссе восстановили после ДТП

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино Карта всех событий

Движение на Киевском шоссе восстановили после ДТП. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Три автомобиля столкнулись в районе деревни Крекшино. В результате происшествия пострадал один человек. Движение в сторону столицы было затруднено.

Ранее сообщалось, что движение в сторону Ленинского проспекта восстановили после возгорания автомобиля.

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Киевское шосседвижение восстановленоМосква
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