Движение на Киевском шоссе восстановили после ДТП
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино Карта всех событий
Движение на Киевском шоссе восстановили после ДТП. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Три автомобиля столкнулись в районе деревни Крекшино. В результате происшествия пострадал один человек. Движение в сторону столицы было затруднено.
Ранее сообщалось, что движение в сторону Ленинского проспекта восстановили после возгорания автомобиля.
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