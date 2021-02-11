Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино Карта всех событий

Движение на Киевском шоссе восстановили после ДТП. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Три автомобиля столкнулись в районе деревни Крекшино. В результате происшествия пострадал один человек. Движение в сторону столицы было затруднено.

Ранее сообщалось, что движение в сторону Ленинского проспекта восстановили после возгорания автомобиля.

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