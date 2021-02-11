Движение на Киевском шоссе затруднено из-за столкновения трех автомобилей
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино Карта всех событий
Три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел в районе деревни Крекшино. В результате происшествия пострадал один человек.
Автомобилистов предупредили, что движение в сторону Москвы затруднено.
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