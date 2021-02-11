Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение на Киевском шоссе затруднено из-за столкновения трех автомобилей
Фото: Moscow Live

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за столкновения трех автомобилей

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в районе деревни Крекшино. В результате происшествия пострадал один человек.

Автомобилистов предупредили, что движение в сторону Москвы затруднено.

Читайте также: Движение по Профсоюзной улице ограничили из-за ДТП

Киевское шоссеДТПпострадавший
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Все мнения
О проекте