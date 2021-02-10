Движение по Профсоюзной улице ограничили из-за ДТП
Россия, Москва, Профсоюзная улицаКарта всех событий
Движение по Профсоюзной улице в сторону центра перекрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Авария произошла между улицами Наметкина и Гарибальди на Профсоюзной улице, уточнили в пресс-службе. На участке дороги столкнулись автобус и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
В ведомстве отметили, что из-за ДТП на данном участке Профсоюзной улицы был временно перекрыт проезд в сторону центра.
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