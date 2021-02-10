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Движение по Профсоюзной улице ограничили из-за ДТП
Фото: Moscow Live

Движение по Профсоюзной улице ограничили из-за ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Профсоюзная улицаКарта всех событий

Движение по Профсоюзной улице в сторону центра перекрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Авария произошла между улицами Наметкина и Гарибальди на Профсоюзной улице, уточнили в пресс-службе. На участке дороги столкнулись автобус и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

В ведомстве отметили, что из-за ДТП на данном участке Профсоюзной улицы был временно перекрыт проезд в сторону центра.

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