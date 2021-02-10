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Схемы движения временно изменили на дорогах в трех районах Москвы
Фото: mos.ru

Схемы движения временно изменили на дорогах в трех районах Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Мерзляковский переулок Карта всех событий

В районах Раменки, Фили-Давыдково и Арбат временно изменили схемы движения из-за дорожных работ. Об этом рассказывает Центр организации дорожного движения правительства столицы.

Сообщается, что участок Мерзляковского переулка возле второго дома на улице Новый Арбат закроют с 15 февраля по 30 ноября. В связи с изменениями в движении водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Схемы движения временно изменили на дорогах в трех районах МосквыФото: Пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы

С 15 февраля 2021 года по 31 августа 2022 года будет перекрыто движение на участке Рублевского шоссе. Работы будут вестись от пересечения шоссе с Кутузовским проспектом до первого дома на старом участке дороги.

Схемы движения временно изменили на дорогах в трех районах МосквыФото: Пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы

На участке Мичуринского проспекта в месте пересечения с улицей Удальцова будет круглосуточно ограничено движение с 8 февраля по 25 апреля. В эти же дни с 01:30 до 05:30 проезд будет приостановлен на улице Удальцова в районе дома 89, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Схемы движения временно изменили на дорогах в трех районах МосквыФото: Пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы

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