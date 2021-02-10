Новая остановка появится на маршруте автобуса № 561
Россия, Москва, улица Годовикова Карта всех событий
Новая остановка в направлении платформы Останкино появится на маршруте автобуса № 561 с 13 февраля.
— Остановка «Узкий переулок» будет находиться на улице Годовикова при движении к платформе Останкино, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
В ведомстве уточнили, что теперь жителям Останкинского района будет удобнее добираться от станции до конечных пунктов.
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