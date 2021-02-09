Новые трамваи выйдут на маршруты на северо-западе столицы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ Карта всех событий

Первые четыре вагона трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» доставили в Краснопресненское депо.

Новые трамваи будут курсировать по северо-западу столицы, заменив высокопольные односекционные трамваи. Вагоны «Витязь-Москва» отличаются от предыдущих моделей: внутри больше мест, увеличились табло и экраны, появилась подсветка.

Всего в 2021 году в столицу поставят 109 низкопольных вагонов — 19 трехсекционных и 90 односекционных, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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