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Москвичам рассказали о самых романтичных маршрутах городского транспорта
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали о самых романтичных маршрутах городского транспорта

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Жителям столицы рассказали о самых романтичных маршрутах общественного транспорта.

— Отдохнуть от городской суеты, сделать паузу и даже назначить свидание можно в общественном транспорте. Под стук колес, шум двигателя и красивые виды из окна приходят лучшие мысли и происходят самые интересные беседы, — пояснили в Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Так, на трамвае № 25 «Останкино» — «Сокольническая Застава» горожане проедут через улицу Бориса Галушкина и Ростокинский проезд, также увидят парк «Сокольники». Кроме того, жители смогут проехать на автобусе Б, следующем по Садовому кольцу, Павелецкому вокзалу, Таганской площади, а также Смоленской площади.

Автобус № 15 «ВДНХ» — «Новодевичий монастырь» начинает движение у ВДНХ, следует мимо Останкинской телебашни, затем — по Бульварному кольцу к храму Христа Спасителя и далее — до Новодевичьего монастыря. На каждой остановке горожане могут выйти на прогулку.

— Захотелось ночной романтики? Около полуночи приезжайте к метро «Щелковская» и садитесь на № н3, — порекомендовали в ведомстве.

Маршрут Уссурийская улица — метро «Китай-город» проходит через Измайловский парк, Электрозаводской мост и делает небольшой заезд на площадь трех вокзалов. Оттуда можно сесть на любой другой ночной рейс, уехать домой или продолжить вечер в центре Москвы.

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