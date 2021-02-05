Выставка зимних пейзажей открылась на Северном речном вокзале

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

На цокольном этаже Северного речного вокзала открылась выставка зимних пейзажей от арт-группы «Сезон».

Сейчас на Северном речном вокзале царит атмосфера художественной мастерской, прямо на этаже художники реставрируют скульптуры. Выставка под названием «Арт-сезон на Речном» посвящена архитектуре Северного речного вокзала, уточняет в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Видео: Дептранс Москвы

Посмотреть экспозицию можно бесплатно, для посещения необходимо иметь маску и перчатки.

Здание Северного речного вокзала было построено в 30-х года прошлого века. После комплексной реконструкции его открыли в начале сентября 2020 года. Над реставрацией вокзала работали порядка 400 архитекторов.

Читайте также: Музей Победы возобновит программу «День кадетского класса»