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Выставка зимних пейзажей открылась на Северном речном вокзале
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Выставка зимних пейзажей открылась на Северном речном вокзале

Анастасия Чанцева

Культура

На цокольном этаже Северного речного вокзала открылась выставка зимних пейзажей от арт-группы «Сезон».

Сейчас на Северном речном вокзале царит атмосфера художественной мастерской, прямо на этаже художники реставрируют скульптуры. Выставка под названием «Арт-сезон на Речном» посвящена архитектуре Северного речного вокзала, уточняет в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Видео: Дептранс Москвы

Посмотреть экспозицию можно бесплатно, для посещения необходимо иметь маску и перчатки.

Здание Северного речного вокзала было построено в 30-х года прошлого века. После комплексной реконструкции его открыли в начале сентября 2020 года. Над реставрацией вокзала работали порядка 400 архитекторов.

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