Музей Победы возобновит программу «День кадетского класса»

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 5 февраля в Москве будет возобновлен образовательный проект «День кадетского класса в Музее Победы». Его реализация была приостановлена из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказали в пресс-службе музея.

Московские кадеты вновь займут места в почетном карауле на посту № 1 у «Огня памяти и славы» на Поклонной горе. Первыми участниками проекта в 2021 году станут ученики школы № 709.

В 10:00 в пятницу, 5 февраля, разводящий выставит первую смену часовых из двух человек с автоматами в положении «на грудь». Смена часовых будет производиться каждые 15-20 минут. Программа «День кадетского класса в Музее Победы» продлится до 15:00. За это время школьники посетят экскурсии по Музею Победы.

Ожидается, что до 30 июня будут организованы 124 вахты почетного караула. В проекте примут участие более тех тысяч учеников кадетских классов Москвы.

Акция пройдет в рамках образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы». Совместный образовательный проект Департамента образования города Москвы и Музея Победы стартовал в сентябре 2017 года по инициативе участников Кадетского движения столицы.

Подготовку ребят к несению вахты осуществляет Центр патриотического воспитания и школьного спорта, который курирует проект. Для кадетов проводят учебные занятия по смене часовых, строевой подготовке, отработке команд разводящих и маршрутов движения караульных. Особое внимание уделяется освоению сложного церемониального шага, говорится в релизе Музея Победы, поступившем в распоряжение «ВМ».

Ранее сообщалось, что москвичи стали лучшими исполнителями песни «Валенки» на конкурсе Музея Победы.

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