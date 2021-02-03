Москвичи стали лучшими исполнителями песни «Валенки» на конкурсе Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Стали известны итоги онлайн-голосования за лучшие видеоролики в рамках всероссийского флешмоба «Валенки». Об этом рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Как пояснили в музее, второе место в конкурсе заняла москвичка Анна Наумова. В число 20 лучших исполнителей вошли видео жительниц столицы Елены Карповой и Натальи Филипповой. Отмечается, что самым юным участником конкурса стал двухлетний москвич Денис Соколов.

Всего во флешмобе приняли участие жители 50 регионов России. Согласно правилам конкурса, участники должны были исполнить плясовую песню, которая звучала на ступенях поверженного Рейхстага в мае 1945 года.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Уточняется, что видео победителей конкурса Музей Победы опубликует на своем официальном сайте. А 20 лучших исполнителей пригласят на виртуальную экскурсию по экспозиции «Подвиг народа», добавили в пресс-службе.

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