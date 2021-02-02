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Музей Победы пригласил россиян на танцевальный флешмоб
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы пригласил россиян на танцевальный флешмоб

Татьяна Плотникова

Культура

Столичный Музей Победы предлагает всем желающим принять участие во всероссийской акции «Случайный вальс». Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба музея.

Танцевальный флешмоб, приуроченный к 78-й годовщине победы в Сталинградской битве, пройдет 2 и 3 февраля на вокзалах, в аэропортах, в парках, скверах, на аллеях и бульварах, в театрах и музеях 85 российских регионов. Участники акции исполнят танец под песню «Случайный вальс».

Композиция «Случайный вальс» была выбрана для акции с учетом истории ее создания. Поэт Евгений Долматовский и композитор Марк Фрадкин встретились в 1942 году в районе Сталинграда. Идея песни родилась после того, как Долматовский прочитал композитору свои стихи «Танцы до утра». В основу стихов легла реальная история о случайной встрече летчика Василия Васильева с девушкой Зиной в одной из прифронтовых деревень. Осуществить замысел и написать песню удалось вскоре после окончания Сталинградской битвы.

Принять участие во всероссийской акции «Случайный вальс» смогут все желающие, освоить танец помогут профессиональные танцоры.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил специальную программу к 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля. В частности, музей запустит акцию «Ромашка Победы. Семейная история войны». В диораме «Сталинград. Соединение фронтов» кадеты и волонтеры Музея Победы прочитают отрывки из 78 фронтовых писем солдат.

Читайте также: Брест, эвакуация, блокада: Музей Победы показал историю войны

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