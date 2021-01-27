Брест, эвакуация, блокада: Музей Победы показал историю войны

Фото: пресс-служба Музея Победы

В среду, 27 января, в Музее Победы запустили новый иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Он приурочен к 77-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. Презентацию проекта посетил президент России Владимир Путин.

Экскурсию для главы государства и его помощника Владимира Мединского провел директор Музея Победы Александр Школьник. Президенту Владимиру Путину показали интерактивный стенд, в котором можно узнать истории жизни людей, прошедших Великую Отечественную войну. Александр Школьник рассказал, что вся информация была прислана потомками героев ВОВ и простых советских граждан.

— Получается живая связь поколений, — отметил Владимир Путин.

Экспозиция совмещает в себе не только классическую выставочную часть, но и театральные элементы с присутствием живых актеров, которые исполняют роли простых советских граждан. Одной из частей проекта стала деревня Арбузово. Там можно увидеть быт граждан, разрушенные немецкими солдатами избы.

Жизнь в окружении

Кадры кинохроники, голографические проекции и подлинные артефакты — все это моментально окружает посетителя экспозиции «Непокоренный Ленинград», воздействуя сразу на все чувства и позволяя ощутить себя участником блокады.

— Наш новый проект покажет, какими они были — простые ленинградцы, как смогли выдержать такое, что пережить невозможно, как в невыносимых условиях продолжали бороться и отстояли свой великий город. Как судьбы этих людей в это страшное военное время переплелись с судьбой всей страны и почему слово «ленинградец» и сегодня вызывает особенные эмоции, — поделился директор Музея Победы Александр Школьник.

Один из центральных экспонатов — реконструкция внутренних помещений Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Во время Великой Отечественной войны она не закрывалась ни на один день, даже во время блокады.

— Более 43 тысяч посетителей пришли сюда за четыре года ВОВ. Библиотекари выдали более 1,5 миллиона книг. Люди приходили сюда за литературой, в том числе и классической, чтобы отвлечься от ужасов войны, страшных трудовых будней, чтобы хоть на минуту почувствовать себя как в обычное, мирное время, — рассказал экскурсовод Музея Победы Павел Федоров.

«Непокоренный Ленинград» стал частью экспозиции «Подвиг народа». В ней 17 тематических разделов.

Память лихих лет

Посетители «Подвига народа» могут совершить путешествие по годам Великой Отечественной войны. Стартовая точка — реплика Холмских ворот Брестской крепости, той твердыни, что первой приняла на себя удар войск вермахта.

Пройдя через ворота, гости музея попадают в обычную для военных лет обстановку. На стенном крючке висит гитара, на столе стоит проигрыватель, боковая стена пробита крупнокалиберным снарядом. Так знаменуется начало нападения фашистских войск на Советский Союз в июне 1941 года.

Миновав пролом в стене из красного кирпича, гости попадают в соседнее помещение. Создатели экспозиции постарались, чтобы оно выглядело жилым, но в то же время было понятно, что оно побито, обуглено и разрушено атаками противника. В помещении, изображающем Брестский госпиталь, показана сцена, как врачи и санитары пытаются спасти солдат и больных. Военные медики старались сделать все возможное, даже в отсутствие необходимых инструментов для лечения пулевых и осколочных ранений.

На стенах экспозиции посетителей музея сопровождают документальные видео- и фотокадры, повествующие об ужасных событиях первых дней Великой Отечественной войны. В завершающей части про Брестскую крепость расположен интерактивный стенд, где можно узнать о подвигах героев тех дней.

Эвакуация

Еще один сектор посвящен спасению мирных жителей СССР от быстро наступавших оккупантов. Показаны полноразмерные вагоны-теплушки, которые перевозили людей с запада на восток. По плану в вагон помещались около 40 человек. Из-за ускоренных темпов эвакуации и экстремальных ситуаций в вагоны забирались до 100 граждан Советского Союза. По нынешним меркам в этих небольших «комнатушках» не смогли бы разместиться и двое. В одной части вагона расположены спальные места, в другой — сидячие, сделанные из соломы. В период эвакуации с запада СССР вывозились произведения искусства: из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

Часть экспозиции рассказывает и о переброшенных на восток промышленных мощностях. Их переправляли за Урал и в Казахстан. С 1942 года вывезенные заводы начали выдавать продукцию. Например, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ). За все время войны женщины и дети, заменившие ушедших на фронт мужчин, сделали более шести миллионов единиц ППШ. Шили шинели, гимнастерки, валенки, собирали винтовки Мосина и многие другие предметы и технику, необходимые для борьбы с оккупантами.

ХРОНИКА СРАЖЕНИЯ

Блокада Ленинграда продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Уже спустя пару дней после начала осады города советские войска 54-й отдельной армии предприняли первую наступательную операцию вдоль Ладожского озера. В общей сложности после блокады Ленинграда Красной армией предпринималось 19 операций по освобождению города, в том числе три операции «Синявино», две «Тихвин», «Полярная звезда» и «Красный бор». Каждая из них была в той или иной степени успешной. Во время миссии «Искра», которая прошла в январе 1943 года, солдатам удалось прорвать блокаду. Это позволило наладить прямые поставки провизии в Ленинград.

Читайте также: В Главархиве Москвы рассказали, как жители столицы помогали блокадному Ленинграду