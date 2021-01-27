В Главархиве Москвы рассказали, как жители столицы помогали блокадному Ленинграду

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Главархиве Москвы показали материалы, в которых говорится, как столица помогала Ленинграду во время блокады в годы Великой Отечественной войны. В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» можно посмотреть оцифрованные архивные документы и фотографии из жизни горожан во время осады. Презентация тематического раздела приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда 27 января.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что важно не только хранить память о событиях Великой Отечественной войны, но и рассказывать о героических подвигах советских людей и знакомить с архивной информацией, отражающей их героизм. Именно поэтому в День снятия блокады Ленинграда в столице открывается новый раздел в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

— В нем впервые публикуем материалы, показывающие, какой была помощь москвичей осажденному городу. Так, в январе 1942 года в Ленинград выдвинулись автобусные экспедиции, которые доставляли самое необходимое по Дороге жизни и эвакуировали жителей. Кроме архивных документов, в разделе есть и снимки города, на которых можно увидеть, через какие трудности прошли ленинградцы, — подчеркнула заммэра.

Пользователи Сети смогут познакомиться с решениями исполкома Моссовета об отправке транспорта в осажденный немецкими и финскими войсками город. К автобусам и грузовикам специально крепили двухосные прицепы, чтобы доставить осажденным как можно больше продовольствия. Только за февраль 1942 года на Дорогу жизни через Ладожское озеро выехало 110 столичных машин.

В фильме-лекции можно узнать о жизни мирных жителей блокадного Ленинграда, которые столкнулись с голодом, разрухой и потерей близких в годы Великой Отечественной войны. Однако даже в такие суровые годы в городе продолжали работать библиотека, Театр музыкальной комедии и радиостанция, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, немецкие войска окружили Ленинград 8 сентября 1941 года. Осада города продолжалась 872 дня.

Читайте также: Москвичам рассказали о главных проектах района Текстильщики