Москвичам рассказали о главных проектах района Текстильщики

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Столичный район Текстильщики из промышленного центра постепенно превращается в благоустроенную территорию с комфортной развитой инфраструктурой.

Так, в XIX веке в этих местах работали многочисленные фабрики. Затем промышленность переориентировалась на автомобильную отрасль. Флагманом автопрома столицы стал Московский завод малолитражных автомобилей, который просуществовал более 70 лет.

Позднее здесь появился спортивный клуб «Москвич», который занимался популяризацией физкультуры и спорта среди рабочих и служащих завода. На сегодняшний день это спортивная школа олимпийского резерва «Москвич», которая долгие годы воспитывала олимпийских чемпионов и призеров крупных международных соревнований по легкой атлетике и водному поло, конькобежному спорту и фигурному катанию и другим видам спорта.

С 1977 года на базе клуба открылся культурный центр «Москвич», которому принадлежит одноименный стадион. На данный момент он закрыт на реконструкцию, которая продлится до 2022 года.

После завершения работ это будет современный стадион, который сможет принимать более четырех тысяч зрителей. Каждый из пяти секторов, по задумке архитекторов, окрасят в один из цветов олимпийских колец — синий, черный, красный, желтый и зеленый. На стадионе будет организовано футбольное поле, легкоатлетическое пространство, медицинские кабинеты, стрелковый тир, склады, служебные и технические помещения.

Кроме того, в 2019 году в этом районе станция Текстильщики стала частью МЦД-2 «Курско-Рижский», а в ближайшие годы в Текстильщиках появится спортивный комплекс для школы олимпийского резерва № 65 «Ника».

Также в последние два года активно реорганизовывалась бывшая промышленная зона Грайвороново. В рамках проекта здесь появятся производственные и административно-деловые здания. Это позволит привлечь инвестиции в экономику столицы и создать новые рабочие места, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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