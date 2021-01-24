Возвращая к жизни. Какую пользу городу приносит реорганизация промзон

Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Промышленные зоны в Москве занимают огромную территорию, но многие из них давно пустуют и давно прекратили производство. Сегодня такие объекты напоминают хаотичные склады и свалки. Однако правительство Москвы вплотную занялось реорганизацией подобных мест, и на месте старых фабрик и заводов появляются жилые и офисные комплексы с социальной и транспортной инфраструктурой. Какую пользу городу приносит реорганизация промзон и какие новые объекты еще появятся на территории столицы, выяснила «Вечерняя Москва».

По словам эксперта-урбаниста Владимира Васильева, подобные объекты являются главным активом столицы, которые могут служить не только территориями для реконструкции старых объектов, но и местом для создания новых культурных объектов и расширения метро:

— В столице еще предостаточно мест для строительства целых жилых комплексов или объектов культуры, отдыха и досуга. А территории промышленных зон — это так называемый ржавый пояс Москвы. И многие существующие там объекты годятся разве что на металлолом. При этом промзоны занимают почти 19 тысяч гектаров, а это между прочим более 17 процентов территории старой Москвы.

По словам специалиста, сегодня полным ходом идет процесс редевелопмента таких территорий. И на месте подобных простаивающих зон уже появились современные объекты культуры и жилые районы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Кроме того, одной из главных целей освоения промзон является создание новых рабочих мест. И этот процесс очень правильный. Он приведет к развитию заброшенных, ненужных, неосвоенных территорий города, — отметил Васильев.

Появятся новые городские пространства, социальная инфраструктура, рабочие места, которые мы все так хотим расположить не внутри Садового кольца или Третьего транспортного кольца.

Эксперт также отметил, что совсем необязательно все промзоны превращать в другие объекты, некоторые из них можно реабилитировать:

— То, что на месте многих из них появились арт-объекты или жилые комплексы, совсем не означает, что абсолютно все заброшенные локации с таким статусом должны потерять статус промзоны. Некоторые из них будут переоборудованы и получат вторую жизнь. Некоторые из них будут осваивать в рамках принятой несколько лет назад концепции комплексного развития территорий. С ударением на слово «комплексного». Так, например, промзону «Коровино» на севере Москвы не планируют застраивать жильем, — заметил собеседник «ВМ».

На территории этого комплекса будут располагаться исключительно объекты общественного и производственного назначения. При этом изменение условий договора с застройщиком невозможно, отметил специалист.

Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

По словам эксперта, реорганизация промзон позволила обеспечить мегаполис дополнительными жилыми площадями, новыми дорогами, парковыми зонами и объектами соцкультбыта.

Среди наиболее значимых для города территорий, которые сегодня находятся на активной стадии реализации, эксперт выделил следующие: ОАО «ДСК № 3», ОАО «НПО «Взлет», территории бывшего Тушинского аэродрома, ОАО «Московский металлургический завод «Серп и Молот», территория бывшего Московского зеркального комбината (в Лазоревом проезде, в районе станции метро «Ботанический сад») и ОАО «Мосстройснаб».

Стоит отметить, что в Москве будут реорганизованы еще пять участков бывших промышленных зон. Это позволит, как отметил собеседник «ВМ», открыть более 30 тысяч новых рабочих мест. Речь идет о Автомоторной промзоне, двух участках промзоны Курьяново, а также промзон Каширское шоссе и Южное Очаково. Общий объем инвестиций в эти проекты составит свыше 240 миллиардов рублей.

Фото: «Вечерняя Москва»

Примеры того, когда собственники придумали, как комплексно развивать территории, уже имеются. Так, например, Октябрьское поле превратится в современный квартал. Это порядка 14 миллиардов рублей инвестиций, будет создано 500 новых рабочих мест. Что же касается, к примеру, территории комплекса «Коровино», на севере столицы могут появиться новые объекты, также с точки зрения транспортной доступности у этой территории большой потенциал уже сейчас. Там есть несколько существующих станций метро, которая заканчивается станцией «Селигерская» и предполагается к продлению и в пределах промзоны планируется также появление МЦД.

Более того, там могут возникнуть высокотехнологичные производства, появится микроэлектроника, кластеры или фармкомпании.

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